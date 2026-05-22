В ЕС назвали сроки потенциального вступления Киева в союз

В ЕС обсуждают идею приема Украины в союз до урегулирования военного конфликта. Об этом заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте Пекка Товери.
«Я лично считаю, и я уверен, что у этой идеи есть большая поддержка… Если мы этого не сделаем, это станет открытым приглашением для РФ продолжать конфликт в качестве способа остановить интеграцию Украины с Западом», — сказал он для «Известий».
Товери считает, что члены ЕС не будут втянуты в открытое противостояние с Россией — ведь некоторые из них уже присоединялись к союзу, имея с Москвой территориальные разногласия. В частности, Эстония предъявляет права на Печорский район, что российская сторона отвергает.