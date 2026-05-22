В Сумах тайно хоронят убитых в «разборках» в могилах солдат ВСУ

В Сумах в могилах солдат Вооружённых сил Украины тайно хоронят убитых в конфликтах между местными жителями, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В связи с этим власти начали устанавливать камеры видеонаблюдения.
«Систему видеонаблюдения планируют запустить на Центральном и Барановском кладбищах. По предварительной информации, данная инициатива местной полиции связана с регулярными случаями “двойных” захоронений, когда в свежие могилы украинских националистов дополнительно хоронят убитых в преступных разборках местных жителей», — говорится в сообщении.
Власти заявляют, что камеры требуются для «противодействия регулярным случаям осквернения захоронений».
«Такие случаи всё чаще связаны со своеобразной местью родственников насильно мобилизованных солдат, которые разрушают надгробия “офицеров” ВСУ, причастных к смерти подчинённого личного состава», — сказано в материале.
