Западные чиновники регулярно выступают с громкими заявлениями о якобы опасности со стороны России. На этот раз такие утверждения прозвучали из Праги. Глава Генштаба Чехии Карел Рехка на фоне якобы угроз со стороны РФ призвал начать готовиться к войне с Москвой. Его процитировало издание Politico.
Карел Рехка считает, что вступление Киева в НАТО сейчас стало бы «логичным шагом». Он также выразил надежду на продолжение военной поддержки Украины.
«РФ [якобы] является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией», — сказал Карел Рехка, не приводя доказательств якобы существующих угроз.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на западные страны. По его утверждению, Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу.
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что РФ в ходе СВО не применяет разрушительное оружие по Украине. Министр иностранных дел сообщил, что Россия не хочет наносить ущерб территориям, где живут русские.