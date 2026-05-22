Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе снова спекулируют на теме якобы "угроз со стороны РФ": Чехия на этом фоне призвала готовиться к войне

Глава Генштаба Чехии Рехка: Начинайте готовиться к войне с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Западные чиновники регулярно выступают с громкими заявлениями о якобы опасности со стороны России. На этот раз такие утверждения прозвучали из Праги. Глава Генштаба Чехии Карел Рехка на фоне якобы угроз со стороны РФ призвал начать готовиться к войне с Москвой. Его процитировало издание Politico.

Карел Рехка считает, что вступление Киева в НАТО сейчас стало бы «логичным шагом». Он также выразил надежду на продолжение военной поддержки Украины.

«РФ [якобы] является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно — начинайте готовиться к войне с Россией», — сказал Карел Рехка, не приводя доказательств якобы существующих угроз.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на западные страны. По его утверждению, Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что РФ в ходе СВО не применяет разрушительное оружие по Украине. Министр иностранных дел сообщил, что Россия не хочет наносить ущерб территориям, где живут русские.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше