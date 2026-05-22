Польские полицейские расстреляли машину белоруса, оставив 29 пулевых отверстий

Польские полицейские безосновательно расстреляли автомобиль белорусского гражданина, водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, в машине насчитали 29 пулевых отверстий. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.
Инцидент произошел ночью 12 мая на автодороге S8 вблизи города Сыцув. По данным следствия, 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши, когда на него было совершено нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия.
Водитель получил тяжелые ранения головы и конечностей, но смог пересечь границу, откуда был экстренно доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. В корпусе автомобиля обнаружено 29 пулевых отверстий.
Следственный комитет Беларуси проводит проверку, восстановлена картина происшествия, установлены личности полицейских, стрелявших в гражданина, говорится в сообщении.
