Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польские полицейские расстреляли машину белоруса, оставив 29 пулевых отверстий

Польские полицейские безосновательно расстреляли автомобиль белорусского гражданина, водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, в машине насчитали 29 пулевых отверстий. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

Польские полицейские безосновательно расстреляли автомобиль белорусского гражданина, водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, в машине насчитали 29 пулевых отверстий. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

Инцидент произошел ночью 12 мая на автодороге S8 вблизи города Сыцув. По данным следствия, 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши, когда на него было совершено нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия.

Водитель получил тяжелые ранения головы и конечностей, но смог пересечь границу, откуда был экстренно доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. В корпусе автомобиля обнаружено 29 пулевых отверстий.

Следственный комитет Беларуси проводит проверку, восстановлена картина происшествия, установлены личности полицейских, стрелявших в гражданина, говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна пригрозил расстрелять «зеленых человечков», которые попытаются пересечь границу республики. Дипломат так назвал вооруженных людей в камуфляже и без опознавательных знаков.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше