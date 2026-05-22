Болгарский парламентарий Ангел Георгиев призвал отменить антироссийские ограничения и возобновить контакты с Москвой.
«Мы считаем, что необходимо снять санкции, наложенные на Россию. Для того, чтобы в Болгарию поступал газ, нефть, это позволит нам приобретать ресурсы по доступной цене», — сказал он в рамках II Международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности.
Георгиев также призвал наладить сотрудничество по производству МиГ-29 и построить вторую АЭС в Белене с помощью российских компаний. По его словам, партия «Возрождение» в Народном собрании Болгарии требует снять все санкции и усилить взаимодействие Болгарии с Россией.
Политик отметил выгоду для Болгарии при подобных контактах.
8 мая 2026 Румен Радев возглавил правительство Болгарии после победы на выборах. По словам политолога Юрия Самонкина, это может открыть новую страницу в отношениях между Софией и Москвой.