Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США считают низким риск распространения Эболы в стране

О возможных или выявленных случаях заболевания лихорадкой в Соединенных Штатах не сообщалось, говорится в заявлении Центров по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Риск распространения лихорадки Эбола в США остается низким. Об этом говорится в заявлении Центров по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США (CDC).

«На данный момент не сообщалось о подозреваемых, возможных или подтвержденных случаях заболевания Эболой в Соединенных Штатах. Риск [распространения лихорадки] Эбола в стране остается низким», — отмечается в нем.

С 18 мая в США действуют ограничения на въезд в страну для людей без американских паспортов, если за последние три недели они побывали в Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде или Южном Судане. Граждане США, посетившие эти три страны, должны возвращаться только через международный аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне, где они будут проходить медосмотр.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим ЧС международного значения из-за эпидемии Эболы в ДРК и Уганде. Согласно данным, предоставленным ВОЗ, в ДРК во время нынешней вспышки вирус Эболы мог стать причиной гибели 138 человек. Количество заражений достигает 600.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше