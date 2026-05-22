США считают низким риск распространения Эболы в стране

С 18 мая в США действуют ограничения на въезд в страну для людей без американских паспортов, если за последние три недели они побывали в Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде или Южном Судане. Граждане США, посетившие эти три страны, должны возвращаться только через международный аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне, где они будут проходить медосмотр.