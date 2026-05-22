США считают низким риск распространения Эболы в стране

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Риск распространения лихорадки Эбола в США остается низким. Об этом говорится в заявлении Центров по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США (CDC).
«На данный момент не сообщалось о подозреваемых, возможных или подтвержденных случаях заболевания Эболой в Соединенных Штатах. Риск [распространения лихорадки] Эбола в стране остается низким», — отмечается в нем.
С 18 мая в США действуют ограничения на въезд в страну для людей без американских паспортов, если за последние три недели они побывали в Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде или Южном Судане. Граждане США, посетившие эти три страны, должны возвращаться только через международный аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне, где они будут проходить медосмотр.
17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим ЧС международного значения из-за эпидемии Эболы в ДРК и Уганде. Согласно данным, предоставленным ВОЗ, в ДРК во время нынешней вспышки вирус Эболы мог стать причиной гибели 138 человек. Количество заражений достигает 600.