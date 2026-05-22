Радулов и Хартли снова осчастливили Ярославль. "Локомотив" стал чемпионом КХЛ

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина. Команда, собранная еще Игорем Никитиным пять лет назад, по-прежнему остается сильнейшей в лиге.
Год назад «Локомотив» уже выглядел довольно мощным коллективом, который выстоял под атаками челябинского «Трактора» и, в частности, лучшего снайпера прошлогоднего плей-офф Максима Шабанова. В этом сезоне к этой мощи ярославцы прибавили волю, неуступчивость, став настоящей твердыней для соперников в лице омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса».
Без преувеличения, то, как «Локомотив» в шестом матче полуфинала отыграл два гола за полминуты до конца третьего периода, потрясло многих, в том числе и соперников. Команда Боба Хартли устояла и после разгромного поражения дома в финале, устояла и в первом периоде пятой игры, когда «Ак Барс» нанес шесть подряд бросков в створ. На это железнодорожники ответили 11 бросками кряду во втором периоде, в котором они переломили игру в свою пользу.
Стоит отметить, что «Локомотив» сумел восполнить потерю одного из основных центральных нападающих команды Георгия Иванова. В игре 17 мая, когда Иванов получил повреждение, Хартли поменял его местами с Максимом Шалуновым, поставив последнего в звено к Александру Радулову и Егору Сурину. В пятой игре Хартли после травмы Иванова, который потом перенес операцию, ввел в бой Павла Красковского и Илью Николаева, а Радулова поставил в тройку с Байроном Фрэзом и Рихардом Паником. Именно эти два легионера и организовали в том матче первый и третий голы в ворота Тимура Билялова, заставив того впервые в этом плей-офф смениться.
Сурин был лучшим и в игре, и в трэш-токе.
Этот финал, без сомнения, можно назвать финалом Егора Сурина. До шестого матча финала он забил только «Авангарду» в предыдущем раунде, пускай и в седьмой игре, в которой железнодорожники вытащили себя из омской трясины. Раскрылся же Сурин именно в финале.
Сначала он поучаствовал в трэш-токе, парировав выпад Ильи Сафонова, сравнившего игроков «Локомотива» с актерами. Нападающий тогда сказал, что не знает, кто такой Сафонов, подумав о футбольном вратаре ПСЖ. За Сафонова вступился защитник «Ак Барса» Илья Карпухин, написав в соцсетях, что у Сурина короткая память. На такую провокацию Сурин ответил в шестом матче двумя голами, которые и похоронили надежды «Ак Барса» на чемпионство.
В отличие от «Локомотива», который в серии с «Авангардом» сотворил подвиги в двух последних играх серии, казанцам они оказались не под силу. Правда, в шестой игре «Ак Барс» на последних минутах включился на полную, за пять с половиной минут до конца третьего периода отыграв две шайбы с шестым полевым игроком. Промах по пустым воротам Артура Каюмова мог обернуться для «Локомотива» упущенной победой в основное время, но ярославцы сумели выстоять.
Финал мог быть назван именем защитника Митчелла Миллера, который стал лучшим бомбардиром плей-офф и самым результативным защитником в отдельно взятом Кубке Гагарина. «У игрока в предыдущих сезонах не особо все получалось, звезд с неба он не хватал. Сейчас же главный тренер Анвар Гатиятулин рассмотрел в нем качественного игрока, готового помочь тройке нападения, поставил его в большинство, сделал на него ставку. И Миллер платит за это вдвойне эффективностью своей работы», — сказал о нем ТАСС пятикратный чемпион России Илья Горохов, выступавший за «Локомотив».
Но в самый важный момент Миллер растворился. В пятой игре именно он после контакта с Суриным упал и не смог помешать «Локомотиву» забить второй гол. В шестом матче Красковский сковал действия Миллера у пятачка ворот Билялова, позволив Сурину забить второй гол. Американец вполне мог претендовать на титул самого ценного игрока плей-офф, но в тех ситуациях он своими руками эти шансы закопал.
И в КХЛ удивились отсутствию Хартли в списке претендентов на звание лучшего тренера.
Доказал свой класс в этом финале, да и во всем плей-офф, вратарь «Локомотива» Даниил Исаев. Когда в полуфинале его переигрывал визави из «Авангарда» Никита Серебряков, Исаева выручила команда, вытащив два последних матча. Не сломили его и пять пропущенных шайб во втором поединке, причем голкипера тогда не стали менять. За это доверие Исаев отблагодарил сверхнадежной игрой в шестом матче, получив звание самого ценного игрока во всем плей-офф.
Победа «Локомотива» подвела черту под тренерской карьерой Хартли. По крайней мере, так заявил сам канадец, который, по его словам, трижды отказывал «Локомотиву», пока ему не позвонил знакомый по «Авангарду» Сергей Звягин, который в ярославском клубе стал его помощником. В сентябре Хартли исполнится только 66 лет, но побед у него столько, что это вполне позволяет ему снова отправиться на покой, если только ему самому не станет скучно и он не найдет для себя новый вызов.
То, что Хартли не попал в число претендентов на приз лучшему тренеру сезона, удивило даже президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Морозова. Но сам специалист вряд ли этому огорчился, сказав, что для него важна только одна награда, и указав на висевшую на шее золотую медаль КХЛ.