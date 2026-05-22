В ФНС объяснили, когда компании могут ограничить в распоряжении имуществом: названы случаи применения таких мер

Налоговые органы в РФ могут принять меры в отношении компаний по ограничению распоряжения имуществом. Такие шаги будут реализованы в некоторых случаях. В ФНС объяснили, каким компаниям это грозит, цитирует ТАСС.
Налоговые органы применят к компаниям соответствующие меры в случаях, когда есть факт угрозы вывода активов из-под взыскания или налогового правонарушения. Понятие «имущество» включает, в том числе, объекты интеллектуальных прав, напомнили в ведомстве.
«Налоговые органы могут принять решение о применении обеспечительных мер по ограничению распоряжения имуществом только при наличии подтвержденных фактов угрозы вывода активов из-под взыскания либо при доказанном факте налогового правонарушения», — прокомментировали в ФНС.
В России с этого года усилили контроль за финансовыми операциями. Для этого в стране расширили список индикаторов сомнительных переводов.