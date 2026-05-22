Бастрыкин ждет доклад по делу жительницы Воронежа, скрывшей 168 рублей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад по делу жительницы Воронежа, которая обвиняется в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщается в Max-канале ведомства.
Как уточняет РИА Новости, речь идет о сумме в 168 рублей.
В 2024 году местной жительнице Елизавете Пигуль как малоимущей одобрили социальный контракт на открытие кабинета, в котором она оказывала услуги по наращиванию ресниц.
В июне 2025-го срок контракта истек.
По словам девушки, в соцзащите никаких претензий ей не предъявили, а контракт сочли выполненным на 100 процентов.
Но уже в декабре против Елизаветы возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении соцвыплат (статья 159.2 УК РФ). Ей вменяют сокрытие дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.
История получила широкий общественный резонанс. Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев выразил поддержку девушке.
"Будет неправильно, если за такую сумму человека привлекут к уголовной ответственности и отправят в места лишения свободы, это не по-человечески, — цитирует его РИА Воронеж.
В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о результатах расследования уголовного дела, добавили в СК РФ.