Роспотребнадзор: переносящие хантавирус хомяки заразны в течение всей жизни

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Основные переносчики хантавируса — длиннохвостые рисовые хомяки — выделяют вирус в окружающую среду всю свою жизнь. Об этом говорится в обзоре, посвященном циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света, с особым акцентом на хантавирус Андес, документ подготовлен референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.
«У O. longicaudatus инфекция протекает бессимптомно. Инфицированная особь выделяет вирус в окружающую среду в течение всей своей жизни», — говорится в документе.
По данным авторов отчета, экспериментальные исследования показали, что вирус Андес передается между хомяками в основном через слюну или слюнные аэрозоли, а не через загрязненную подстилку, мочу и экскременты. Это подтверждается тем, что вирусная РНК обнаруживается в слюнных железах и слюне.