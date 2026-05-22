Вице-премьер Чехии Гавличек: Европе следует признать, что она не центр мира

«Европе следует перестать вести себя высокомерно и признать, что она больше не является центром мира. Ей следует сосредоточиться на образовании, удержании молодёжи и предпринимателей, а также инвестициях в науку. Европа теряет свою энергетическую, промышленную и сырьевую самодостаточность во имя пресловутых “зелёных” ценностей», — сказал Гавличек.