Вице-премьер Чехии Гавличек: Европе следует признать, что она не центр мира

Европе следует признать, что она уже не является центром мира, заявил первый вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.
Он уточнил, что странам европы следует «отбросить высокомерие и обратить внимание на образование и науку».
«Европе следует перестать вести себя высокомерно и признать, что она больше не является центром мира. Ей следует сосредоточиться на образовании, удержании молодёжи и предпринимателей, а также инвестициях в науку. Европа теряет свою энергетическую, промышленную и сырьевую самодостаточность во имя пресловутых “зелёных” ценностей», — сказал Гавличек.
Комментарий прозвучал в ходе выступления министра на международной конференции по безопасности GLOBSEC.