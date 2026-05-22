Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер Чехии Гавличек: Европе следует признать, что она не центр мира

Европе следует признать, что она уже не является центром мира, заявил первый вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

Источник: Аргументы и факты

Европе следует признать, что она уже не является центром мира, заявил первый вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

Он уточнил, что странам европы следует «отбросить высокомерие и обратить внимание на образование и науку».

«Европе следует перестать вести себя высокомерно и признать, что она больше не является центром мира. Ей следует сосредоточиться на образовании, удержании молодёжи и предпринимателей, а также инвестициях в науку. Европа теряет свою энергетическую, промышленную и сырьевую самодостаточность во имя пресловутых “зелёных” ценностей», — сказал Гавличек.

Комментарий прозвучал в ходе выступления министра на международной конференции по безопасности GLOBSEC.

Напомним, по данным Financial Times, между ЕС и НАТО идёт борьба за влияние.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше