В США жестко наказали чиновницу за хищения денег у детей

Суд в штате Миннесота приговорил основательницу программы Feeding Our Future Эми Бок к 41 году лишения свободы по делу о масштабном мошенничестве с федеральными средствами. Об этом сообщает New York Post.
По данным следствия, фигуранты схемы похитили около 250 миллионов долларов, выделенных на питание детей в период пандемии COVID-19. Прокуратура утверждает, что участники программы предоставляли фиктивную отчетность о миллионах якобы выданных порций еды.
Следствие установило, что часть средств использовалась для личных расходов и приобретения предметов роскошного образа жизни. В материалах дела говорится, что объем финансирования программы за короткое время вырос с нескольких миллионов до более чем 200 миллионов долларов.
После начала проверок со стороны властей штата Бок подала иск к департаменту образования Миннесоты, что позволило продолжить получение бюджетных средств. Впоследствии расследование перешло в активную фазу после серии рейдов, проведенных ФБР и другими федеральными структурами.
Всего обвинения по делу были предъявлены 79 фигурантам, при этом более 60 человек уже признали вину. Помимо тюремного срока, суд обязал Бок выплатить многомиллионную компенсацию.
Дело Feeding Our Future стало одним из крупнейших расследований финансовых злоупотреблений, связанных с пандемийными программами поддержки в США, и привлекло внимание федеральных властей к системе распределения экстренной социальной помощи.
