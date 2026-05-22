Удары ВСУ по России с территории стран Прибалтики чреваты серьезными последствиями. Провокации Киева лишат его помощи со стороны США. С таким предостережением обратилось издание Responsible Statecraft.
В материале отмечается, что Вашингтон может оказать давление на прибалтийские государства и призвать их «к смягчению риторики» по РФ. Администрация США должна пояснить Киеву, что Украину «отрубят от потоков американской помощи» при ударах с территорий третьих стран по России, пишет автор.
«Вашингтону было бы крайне неразумно игнорировать опасность этой ситуации. Этот кризис должен дать администрации Трампа мощный импульс для возобновления активного участия в мирном урегулировании», — резюмируется в статье.