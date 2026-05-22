Эксперт Загребельный рассказал, поможет ли ИИ совершать открытия

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект может ускорить научные исследования и помочь ученым приблизиться к открытиям нобелевского уровня, однако сам по себе он не заменяет проверку гипотез, эксперимент и признание результата научным сообществом. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области искусственного интеллекта, генеральный директор AIST.AI Петр Загребельный, комментируя прогноз сооснователя Anthropic Джека Кларка.
Ранее газета The Guardian сообщила, что Кларк допустил появление в течение 12 месяцев системы ИИ, которая будет работать вместе с людьми над открытием, достойным Нобелевской премии.
«Такой прогноз звучит эффектно, но его нужно понимать не как обещание, что машина получит Нобелевскую премию, а как указание на новую роль ИИ в науке. Нобелевское открытие — это не только удачная гипотеза или найденная закономерность. Это еще проверка, воспроизводимость, эксперимент, интерпретация и признание научным сообществом», — сказал Загребельный.
По его словам, ИИ уже может ускорять поиск решений в химии, биологии, материаловедении и медицине. Такие системы способны анализировать большие массивы данных, находить неочевидные связи, моделировать структуры веществ и сокращать путь от гипотезы к экспериментальной проверке.
«В этом смысле заявление Джека Кларка не выглядит фантастикой. Но автором научного результата пока остается человек — тот, кто ставит задачу, проверяет выводы и берет на себя ответственность за ошибку», — отметил эксперт.
Загребельный добавил, что главный вопрос для науки теперь состоит не в том, сможет ли ИИ помочь сделать крупное открытие, а в том, смогут ли исследователи надежно отделять проверяемые результаты от убедительно сформулированных, но ошибочных гипотез.
«Для науки решающим остается не скорость, а доказательство», — заключил он.