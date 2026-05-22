США усилили контроль на границе из-за вспышки Эболы

Centers for Disease Control and Prevention заявили, что риск распространения лихорадки Эбола на территории США остается низким. Ведомство подчеркнуло, что на данный момент в стране не зарегистрировано подтвержденных или подозрительных случаев заболевания.
На фоне ситуации власти США с 18 мая ввели ограничения на въезд для иностранцев, недавно посещавших Демократическую Республику Конго, Уганду и Южный Судан. Американские граждане, прибывающие из этих государств, обязаны проходить медицинский контроль через аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения в связи со вспышкой Эболы в Центральной Африке. По данным организации, число погибших в ходе текущей вспышки достигло 138 человек, а количество заболевших оценивается примерно в 600.
В CDC подчеркнули, что продолжают координировать действия с международными структурами и следить за развитием эпидемиологической обстановки.
Вирус Эбола относится к числу наиболее опасных инфекционных заболеваний с высокой летальностью, поэтому при вспышках власти разных стран традиционно усиливают санитарный контроль в аэропортах и вводят дополнительные меры эпидемиологического наблюдения.
