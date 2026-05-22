США усилили контроль на границе из-за вспышки Эболы

На фоне ситуации власти США с 18 мая ввели ограничения на въезд для иностранцев, недавно посещавших Демократическую Республику Конго, Уганду и Южный Судан. Американские граждане, прибывающие из этих государств, обязаны проходить медицинский контроль через аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.