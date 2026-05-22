Украина пытается обострить конфликт с Российской Федерацией, чтобы вовлечь в него Североатлантический альянс, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что Украина умирает.
«Украина удваивает ставки, потому что чувствует запах крови. Украина умирает и говорит себе, “давайте продолжать”, потому что хочет, чтобы вмешалась НАТО. Это их цель. Это их спасение. И Украина просто снова и снова удваивает ставки, забывая об осторожности», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Риттер отметил, что РФ одерживает победу в конфликте.
«Россия доминирует на всем протяжении боевых действий. Россия сохраняет оперативное и стратегическое превосходство по всем направлениям этого конфликта», — заявил он.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.