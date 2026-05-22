«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в Казани и во второй раз выиграл Кубок Гагарина

Как минимум один российский хоккеист в 2026 году сможет стать обладателем Кубка Стэнли. В полуфинале плей-офф НХЛ выступление продолжают сразу несколько игроков из России — за «Колорадо Эвеланш» играют Захар Бардаков и Валерий Ничушкин, а цвета «Вегас Голден Найтс» защищают Иван Барбашев и Павел Дорофеев.