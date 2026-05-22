«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в Казани и во второй раз выиграл Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. Об этом стало известно в четверг, 21 мая.

Двумя шайбами в составе победителей отметился Егор Сурин (5-я и 14-я минуты), еще один гол забил Максим Шалунов (53-я). У «Ак Барса» отличились Нэйтан Тодд (55) и Никита Лямкин (58). «Локомотив» выиграл серию со счетом 4−2.

Ярославская команда защитила чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне, и стала четвертым клубом в истории КХЛ, которому это удалось. Ранее подобное делали «Ак Барс», московское «Динамо» и ЦСКА. Трижды подряд Кубок Гагарина не завоевывал никто.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место на Западе, «Ак Барс» стал третьим на Востоке. В плей-офф ярославцы прошли «Спартак», «Салават Юлаев» и «Авангард», казанцы — «Трактор», минское «Динамо» и «Металлург».

Как минимум один российский хоккеист в 2026 году сможет стать обладателем Кубка Стэнли. В полуфинале плей-офф НХЛ выступление продолжают сразу несколько игроков из России — за «Колорадо Эвеланш» играют Захар Бардаков и Валерий Ничушкин, а цвета «Вегас Голден Найтс» защищают Иван Барбашев и Павел Дорофеев.