«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в Казани и во второй раз выиграл Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. Об этом стало известно в четверг, 21 мая.
Двумя шайбами в составе победителей отметился Егор Сурин (5-я и 14-я минуты), еще один гол забил Максим Шалунов (53-я). У «Ак Барса» отличились Нэйтан Тодд (55) и Никита Лямкин (58). «Локомотив» выиграл серию со счетом 4−2.
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место на Западе, «Ак Барс» стал третьим на Востоке. В плей-офф ярославцы прошли «Спартак», «Салават Юлаев» и «Авангард», казанцы — «Трактор», минское «Динамо» и «Металлург».
