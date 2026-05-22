"Я на стороне закона": Водонаева прокомментировала скандал между Фадеевым и Линдой

В четверг, 21 мая, состоялась ежегодная премия телеканала РУ. ТВ. Одним из гостей вечера стала телеведущая Алена Водонаева. Она прокомментировала спор между продюсером Максимом Фадеевым и певицей Линдой. Алена Водонаева призвала смотреть на конфликт откровенно, цитирует телеведущую KP.RU.
Журналистка поставила, в некотором смысле, точку в споре Максима Фадеева и Линды. Она сообщила, что принимает «сторону закона».
«Автор песен — Максим Фадеев. Права на все это творчество принадлежат Максиму Фадееву. Тут и де-юре, и де-факто прав Фадеев. Как бы мы ни относились к нему или к Линде», — пояснила Алена Водонаева.
Певица Линда вновь обрела популярность. Билеты на ее ближайшие концерты стали продаваться активнее, чем до скандала с Максимом Фадеевым.