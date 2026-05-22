В Сербии высказались о сроках проведения парламентских выборов

Парламентские выборы в Сербии пройдуют осенью, с конца сентября до середины ноября. Об этом сообщил президент Александр Вучич.
«Выборы пройдут в период с конца сентября до середины ноября», — объявил сербский глава в эфире Радио и телевидения страны.
Еще в начале мая Вучич допустил проведение внеочередных парламентских выборов в срок от двух месяцев до полугода. Спикер парламента Ана Брнабич сообщила, что Сербская прогрессивная партия выдвинет президента своим кандидатом в премьеры на будущих выборах.
Тем временем на парламентских выборах в Болгарии победил Румен Радев. Нынешний премьер-министр ранее занимал пост президента страны. Новое правительство утвердили 122 голосами. Среди назначенцев — вице-премьер и министр финансов Гылыб Донев, глава МИД Велислава Петрова-Чамова и другие члены кабмина.