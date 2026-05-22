Синоптик Шувалов сообщил, что русская зима в течение 5 лет будет "съеживаться"

Вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится, заявил руководитель прогностического центра "Метео"

КАЛУГА, 22 мая. /ТАСС/. Бесснежные зимы в центральной части России не станут нормой, но продолжительность характерной для региона русской зимы в ближайшие годы сократится. Об этом ТАСС сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Бесснежные зимы не станут нормой. Традиционная русская зима просто “съежится”, станет меньше по продолжительности, но она останется», — отметил Шувалов, отвечая на вопрос об изменениях климата.

Синоптик отметил, что данные изменения могут проявиться уже через 5 лет. Однако, несмотря на сокращение длительности зимы, вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится.