16 пожарных борются с огнём на полигоне отходов в Биробиджане

Площадь возгорания составляет около 1 000 кв. м.

Источник: Комсомольская правда

На новом полигоне твёрдых отходов в Биробиджане, предположительно, при выгрузке мусора возник пожар. По данным МЧС ЕАО, площадь возгорания составляет около 1 000 кв. м. На месте работают 16 бойцов МЧС России и 5 единиц техники. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В связи с осложнением обстановки состоялось заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством заместителя председателя правительства ЕАО Максима Сироткина. С учётом сложности ситуации комиссия приняла решение задействовать тяжёлую технику — автоцистерны, гусеничные экскаваторы и бульдозеры — для ускорения ликвидации возгорания.

Комиссия по ЧС предпринимают все необходимые меры и держат ситуацию под особым контролем. Цель — как можно быстрее восстановить нормальный режим работы полигона.

