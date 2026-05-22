Хабаровский край прогреется до +30 градусов, местами дождь

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» опубликовало прогноз погоды на 22 мая. Опасных метеоявлений на территории края не ожидается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В Хабаровске прогнозируется сухая погода. Ночью температура составит от +8 до +10 градусов, днём воздух прогреется до +26…+28 градусов. Ветер юго западный, скорость — 2−10 м/с.
На юге края ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём осадков не предвидится. Температура ночью — от +6 до +11 градусов, днём — от +25 до +30 градусов. Ветер юго западный и юго восточный, 6−12 м/с.
В центральных районах, включая Хабаровский и Нанайский МР, ночью местами возможен небольшой дождь, днём — без осадков. Температура ночью — от −2 до +9 градусов, днём — от +20 до +29 градусов. Ветер юго западный и юго восточный, 2−12 м/с.
Северные районы края также останутся без осадков. Ночью температура — от 0 до +7 градусов, днём — от +11 до +27 градусов. Ветер юго западный, 2−12 м/с.
