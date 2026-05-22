В Хабаровске ищут подрядчика на благоустройство остановки у Гродековского музея

Администрация Хабаровска опубликовала закупку на благоустройство остановочного пункта в районе здания № 11 по улице Шевченко, то есть у Гродековского музея. Контракт также подразумевает благоустройство остановки «Судоверфь» на улице Краснореченской. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», начальная цена закупки превышает 6,5 млн рублей.
На двух объектах исполнителю предстоит выполнить ряд работ, в числе которых демонтаж имеющихся металлических ограждений, бортовых камней и брусчатки. Подрядчику также нужно будет установить новые бортовые камни и металлические перильные ограждения для пешеходов. Кроме того, контрактом предусмотрено удаление и восстановление асфальтобетонного покрытия, установка водоотводных лотков. Работы планируется выполнить в один этап до 30 июля 2026 года.
«Основной целью ремонта является обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение условий пользования общественным транспортом», — написано в техническом задании проекта.
Заявки на участие в аукционе принимают до 27 мая этого года. Напомним, ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о закупке на подготовку проектно-сметной документации седьмого этапа объединенной набережной, которую опубликовало правительство региона. Одним из основных объектов, согласно контракту, станет мост вблизи ТЦ «Броско Молл». Подача заявок окончилась 20 мая 2026 года, на данный момент в карточке закупки указано, что ведется работа комиссии. Результаты аукциона станут известны 22 мая.