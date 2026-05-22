В Хабаровске ищут подрядчика на благоустройство остановки у Гродековского музея

На двух объектах исполнителю предстоит выполнить ряд работ, в числе которых демонтаж имеющихся металлических ограждений, бортовых камней и брусчатки. Подрядчику также нужно будет установить новые бортовые камни и металлические перильные ограждения для пешеходов. Кроме того, контрактом предусмотрено удаление и восстановление асфальтобетонного покрытия, установка водоотводных лотков. Работы планируется выполнить в один этап до 30 июля 2026 года.