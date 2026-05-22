Сухопутные учения Karelian Sword с участием десяти тысяч военнослужащих начинаются в Финляндии недалеко от границ Российской Федерации.
В частности, в манёврах примут участие военные из Соединённых Штатов и Британии.
В ВС Финляндии заявили, что «учения проводятся с 22 по 29 мая в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво».
В манёврах задействуют 1,5 тысячи единиц техники, будут проведены тренировочные полёты авиации Финляндии и союзников.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.