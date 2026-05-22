Учения с участием десяти тысяч военных начинаются в Финляндии у границ РФ

Сухопутные учения Karelian Sword с участием десяти тысяч военнослужащих начинаются в Финляндии недалеко от границ Российской Федерации.

Источник: Аргументы и факты

В частности, в манёврах примут участие военные из Соединённых Штатов и Британии.

В частности, в манёврах примут участие военные из Соединённых Штатов и Британии.

В ВС Финляндии заявили, что «учения проводятся с 22 по 29 мая в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво».

В манёврах задействуют 1,5 тысячи единиц техники, будут проведены тренировочные полёты авиации Финляндии и союзников.

Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что решение Североатлантического альянса начать военные учения в Финляндии вблизи российской границы является рискованным шагом. По его словам, США и страны НАТО отрабатывают артиллерийскую и боевую стрельбу.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше