Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко рассказал, чем опасна "болезнь вейперов"

Онищенко: "болезнь вейперов" практически нельзя вылечить.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Курение вейпов и электронных сигарет может приводить к так называемой «болезни вейперов» (EVALI), которую практически невозможно вылечить, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее пресс-служба заксобрания Пермского края сообщила о том, что в регионе введен полный запрет на хранение и распространение вейпов.

«Пневмония вейперов» (заболевание легких, которое связано с курением электронных сигарет и вейпов — ред.) — это тяжелейшая болезнь, она быстро развивается и лечить ее практически невозможно", — сказал Онищенко.

Он отметил, что в результате человек становится инвалидом не от воздействия никотина на организм. Причина в том, что разогретое маслянистое вещество попадает в альвеолы легких и блокирует дыхательную систему человека.

Онищенко добавил, кроме этого, курение вейпа также способствует развитию сахарного диабета второго типа за счет высокого содержания глюкозы и других вредных веществ в курительных жидкостях.