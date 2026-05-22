Онищенко рассказал, чем опасна "болезнь вейперов"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Курение вейпов и электронных сигарет может приводить к так называемой «болезни вейперов» (EVALI), которую практически невозможно вылечить, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее пресс-служба заксобрания Пермского края сообщила о том, что в регионе введен полный запрет на хранение и распространение вейпов.
«Пневмония вейперов» (заболевание легких, которое связано с курением электронных сигарет и вейпов — ред.) — это тяжелейшая болезнь, она быстро развивается и лечить ее практически невозможно", — сказал Онищенко.
Он отметил, что в результате человек становится инвалидом не от воздействия никотина на организм. Причина в том, что разогретое маслянистое вещество попадает в альвеолы легких и блокирует дыхательную систему человека.
Онищенко добавил, кроме этого, курение вейпа также способствует развитию сахарного диабета второго типа за счет высокого содержания глюкозы и других вредных веществ в курительных жидкостях.