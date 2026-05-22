Хантавирусом заразились 11 человек: в ВОЗ оценили риски его распространения

К настоящему моменту известно об 11 случаях заражения хантавирусом в разных странах мира. Сообщается о трех летальных исходах. По данным ВОЗ, риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе низок. Так уведомили в российском офисе Организации, пишет РИА Новости.
Зараженных хантавирусом поместили в карантинные условия. Это существенно снизило риски распространения заболевания.
«По словам генерального директора ВОЗ доктора Тедроса, по состоянию на 19 мая 2026 года зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая три случая со смертельным исходом», — говорится в материале.
В Роспотребнадзоре отметили, что хантавирус не представляет угрозы для жителей России. Болезнь распространилась на территории Северной и Южной Америки. Для его существования необходимы определенные природные условия.