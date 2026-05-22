Сергей Абрамов: «Освоение Большого Уссурийского острова находится под персональным контролем Владимира Путина и Си Цзиньпина»

В Харбине завершилось российско-китайское ЭКСПО, которое проходило с 17 по 21 мая. На международной выставке было представлено 16 российских регионов. Делегацию Хабаровского края возглавил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов. Мы пригласили Сергея Борисовича в студию программы «Говорит Губерния», чтобы поговорить об итогах Российско-китайского ЭКСПО. «Стенд Хабаровского края отражал, в первую очередь, социально-экономические аспекты деятельности. Ключевым проектом является совместное освоение Большого Уссурийского острова. Проект находится под персональным контролем президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина», — отметил Сергей Абрамов. Отметим, что Российско-китайское ЭКСПО проходило уже в десятый раз. В этом году в экспозиции участвовало 250 российских компаний из 16 регионов страны. На стенде Хабаровского края показали промышленные наработки — самолеты, собранные на авиастроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. А в пищевой линейке, которую презентовал регион, были замороженный березовый сок, рыба, дикоросы и мед. Последняя была буквально нарасхват. «Все разлетелось за полдня. К вечеру уже ничего не было. Видимо, необходимо серьезно запасаться продукцией не только для выставок, но и становиться активными участниками рынка», — добавил Сергей Абрамов.