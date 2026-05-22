Эксперт Минпросвещения объяснила, что надеть на ЕГЭ

Ранее в Рособрнадзоре разъяснили, что ученики при сдаче ЕГЭ имеют право взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт, а также бутилированную негазированную воду, но упаковка продуктов не должна шуршать и содержать подсказки по выполнению работы. Кроме того, школьники могут взять с собой необходимые лекарства и оставить их до входа в аудиторию, чтобы в любой момент выйти и принять таблетки. То же самое касается сдачи экзаменов детьми, у которых есть необходимость измерения уровня глюкозы с помощью мобильного телефона.