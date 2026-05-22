Трамп объявил о переброске пяти тысяч американских военных в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Польшу будут переброшены дополнительные пять тысяч американских военнослужащих. Об этом он написал в соцсети Truth Social 21 мая.

— Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих, — сообщил американский лидер.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что США пытаются оптимизировать свое военное присутствие в Европе на фоне сложных отношений с европейскими элитами. Эксперт напомнил, что Пентагон отказался от планов разместить четыре тысячи военных в Польше.

20 мая стало известно, что американские военные установили лазерное оружие на девять эсминцев, включая те, что дислоцированы вблизи Ирана. В перечень вошли USS Spruance, USS John Finn, USS Gridley (сейчас в Карибском море), USS Kidd (на техобслуживании), а также четыре эсминца, размещенные в своих портах.

Трамп 18 мая объявил об отсрочке запланированной атаки на Иран, которая должна была состояться 19 мая.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше