Трамп объявил о переброске пяти тысяч американских военных в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Польшу будут переброшены дополнительные пять тысяч американских военнослужащих. Об этом он написал в соцсети Truth Social 21 мая.
— Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих, — сообщил американский лидер.
Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что США пытаются оптимизировать свое военное присутствие в Европе на фоне сложных отношений с европейскими элитами. Эксперт напомнил, что Пентагон отказался от планов разместить четыре тысячи военных в Польше.
20 мая стало известно, что американские военные установили лазерное оружие на девять эсминцев, включая те, что дислоцированы вблизи Ирана. В перечень вошли USS Spruance, USS John Finn, USS Gridley (сейчас в Карибском море), USS Kidd (на техобслуживании), а также четыре эсминца, размещенные в своих портах.
Трамп 18 мая объявил об отсрочке запланированной атаки на Иран, которая должна была состояться 19 мая.