Трамп объявил о переброске пяти тысяч американских военных в Польшу

20 мая стало известно, что американские военные установили лазерное оружие на девять эсминцев, включая те, что дислоцированы вблизи Ирана. В перечень вошли USS Spruance, USS John Finn, USS Gridley (сейчас в Карибском море), USS Kidd (на техобслуживании), а также четыре эсминца, размещенные в своих портах.