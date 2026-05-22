Мусорную проблему одной сознательностью не решить

— Я всегда считал себя достаточно сознательным человеком, который никогда не мусорит, но на днях эта уверенность чуть было не дала трещину. Причём из-за весьма незначительного повода — дефицита в Хабаровске банальных урн для мусора. Да, мне пришлось пройти больше километра, чтобы найти место, куда я бы мог выбросить фантик от конфеты. И это в Центральном районе города. Я нёс эту чёртову бумажку в руке, как улику, и думал: «Это только мне кажется, или город действительно перестал заботиться о такой мелочи?».