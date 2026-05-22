Мусорную проблему одной сознательностью не решить

Ведущий корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» о дефиците урн для мусора на улицах столице региона:
— Я всегда считал себя достаточно сознательным человеком, который никогда не мусорит, но на днях эта уверенность чуть было не дала трещину. Причём из-за весьма незначительного повода — дефицита в Хабаровске банальных урн для мусора. Да, мне пришлось пройти больше километра, чтобы найти место, куда я бы мог выбросить фантик от конфеты. И это в Центральном районе города. Я нёс эту чёртову бумажку в руке, как улику, и думал: «Это только мне кажется, или город действительно перестал заботиться о такой мелочи?».
Но я же не один такой. Захожу в городской паблик — и вижу пост, который мог бы написать любой из нас. Женщина пишет: «Сегодня прошла от Комсомольской площади до Уссурийского бульвара. Хотела выбросить обёртку от мороженого. Ни одной урны. Несла в руке, пока не зашла в магазин». Под постом — десятки комментариев. «На Амурском бульваре такая же беда», — отвечает один. «На Ленинградской идёшь — урны есть, а перешёл дорогу — и пустота», — добавляет другой.
Я специально прошёлся по нескольким районам. Даже на улице Муравьёва-Амурского, которую мы любим называть «главной», урны стоят не везде. А если стоят — часто переполнены. И это в центре! Что говорить о спальных районах, где урна — событие.
Большинство людей, к сожалению, не станут искать урну полтора километра. Они бросят мусор под ноги — на газон, на плитку, в кусты. Не потому что злые или невоспитанные. А потому что у них нет выбора. Им лень. Им по пути. А через час на этом месте уже будет лежать второй, третий, пятый, фантик, пластиковый стакан или окурок.
Один из читателей в комментариях написал жёстко, но точно: «Хабаровск — это город, где мусор бросают, потому что его некуда деть. Не в помойку, не в урну. А просто — на землю. И так легче». Другой возразил: «Не надо оправдывать свинство отсутствием урн. Можно донести до дома». И он тоже прав. Можно. Но давайте честно: сколько из нас так делает?
Я вспоминаю Южно-Сахалинск. С полтора десятка лет назад там было так же: грязно, неприятно, стыдно. А потом город буквально за год изменился. Как? Поставили урны. Через каждые сто метров — у каждой остановки, у каждого выхода из магазина, в парках и скверах. И мусора стало заметно меньше.
Почему у нас так не работает? Почему мы до сих пор не можем решить эту элементарную задачу? Урна — это не клумба с орхидеями и не фонтан с подсветкой. Это просто железная корзина. Но она меняет поведение людей. Вы наверняка слышали теорию «разбитых окон». Если в доме выбили одно окно и не вставили новое — через месяц будут выбиты все. Беспорядок порождает беспорядок. Мусор притягивает мусор. Грязная улица становится грязнее с каждым днём.
Я не призываю ставить урны через каждые десять метров. Не надо. Но давайте хотя бы в центре города, на главных улицах, у остановок и у входов в парки сделаем так, чтобы человеку не пришлось нести бумажку в руке полтора километра. Пусть урны стоят там, где люди реально идут. И пусть их своевременно опустошают. Это не фантастика.
И тогда, возможно, Хабаровск станет чище. Не сразу, но станет. Потому что чистота начинается не с больших субботников, а с маленьких урн.