"Побольше сыра и котлет!" — о чём мечтали Бобик и Барбос в любимом мультфильме

Хозяин квартиры — безымянный персонаж преклонного возраста — отлучился, и Барбос непринуждённо входит в образ владельца жилплощади и постепенно сам начинает верить в то, что пожилой хозяин спит на коврике, гуляет в ошейнике на поводке и грызёт кость, а он, Барбос, валяется на подушках и питается тем, что есть в холодильнике. В холодильнике не густо, но на хороший перекус найдётся.