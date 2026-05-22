Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Побольше сыра и котлет!" — о чём мечтали Бобик и Барбос в любимом мультфильме

Сюжет мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса»: сатирическая история о двух пёсиках, обмане, холодильнике, котлетах и последствиях самоуправства. В статье — также простой рецепт котлет с сыром и маслом.

Источник: AmurMedia

Не ведая, чем закончится визит уличного пса Бобика, домашний Барбос легкомысленно приглашает приятеля в гости. Поучительный, сатирический мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса» (0+) полюбился зрителям всех возрастов сразу и навсегда.

Хозяин квартиры — безымянный персонаж преклонного возраста — отлучился, и Барбос непринуждённо входит в образ владельца жилплощади и постепенно сам начинает верить в то, что пожилой хозяин спит на коврике, гуляет в ошейнике на поводке и грызёт кость, а он, Барбос, валяется на подушках и питается тем, что есть в холодильнике. В холодильнике не густо, но на хороший перекус найдётся.

Барбос проводит Бобику экскурсию по квартире, при этом бессовестно перевирая обстоятельства собственного положения в доме, хвастается и проявляет неуёмную фанаберию. То, что холодильник занимает в сюжете отдельное место, неудивительно — псы не прочь подкрепиться. Бобик охотно поддерживает.

— Холодильник. Нужная, понимаешь, вещь. Положишь туда, например, сосиску — и она у тебя лежит сколько угодно.

— Хм, у меня бы не лежала. Уж я бы с ней живо…

— Сыра хочешь?

— Хо, спрашиваешь!

— Или котлету?

— Или котлету.

— А чего больше?

— Всего побольше. Побольше сыра и котлет побольше. Тебе хорошо живётся — у тебя всё есть.

— Да, не жалуюсь. Хочу — котлеты ем, хочу — кисель пью. Хочу — в окно смотрю. Хочу — на этом, ну, на транзисторе играю.

Едят ли собаки котлеты и сыр? Современные домашние питомцы готовы ими полакомиться, да только хозяева запрещают — только спецкорм! Сами же хозяева не против котлеток с сыром. Приготовить их несложно. Предлагаем рецепт.

Количество продуктов зависит от того, сколько котлеток вы собираетесь налепить и пожарить. Действуйте интуитивно — всё получится.

Какое мясо взять? Сгодится любое нежирное: куриная грудка, свиной окорок, говядина. При желании можно взять и рыбный фарш.

Также понадобятся сыр, сливочное масло, сырые яйца, белый хлеб, немного молока, растительное масло, соль и перец.

Мясо пару раз пропустите через мясорубку вместе с размоченным в молоке белым хлебом. Дополнительно хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем. На полкилограмма мяса понадобится около 100 мл молока и пара небольших ломтей хлеба.

Сформируйте из фарша лепёшки. В центр положите кусочек сливочного масла и натёртый сыр. Сыр можете взять любой, но предпочтительнее твёрдый.

Заверните края и сформируйте котлетки. Окуните их во взбитые яйца и запанируйте в сухарях. Обжарьте до румяной корочки на растительном масле.

В качестве гарнира для таких котлеток подойдёт отварной картофель со сливочным маслом и рубленой зеленью.

Да! И Барбосу, и Бобику крепко досталось от пенсионера за самоуправство.