"Побольше сыра и котлет!" — о чём мечтали Бобик и Барбос в любимом мультфильме

Не ведая, чем закончится визит уличного пса Бобика, домашний Барбос легкомысленно приглашает приятеля в гости. Поучительный, сатирический мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса» (0+) полюбился зрителям всех возрастов сразу и навсегда.
Хозяин квартиры — безымянный персонаж преклонного возраста — отлучился, и Барбос непринуждённо входит в образ владельца жилплощади и постепенно сам начинает верить в то, что пожилой хозяин спит на коврике, гуляет в ошейнике на поводке и грызёт кость, а он, Барбос, валяется на подушках и питается тем, что есть в холодильнике. В холодильнике не густо, но на хороший перекус найдётся.
Барбос проводит Бобику экскурсию по квартире, при этом бессовестно перевирая обстоятельства собственного положения в доме, хвастается и проявляет неуёмную фанаберию. То, что холодильник занимает в сюжете отдельное место, неудивительно — псы не прочь подкрепиться. Бобик охотно поддерживает.
— Холодильник. Нужная, понимаешь, вещь. Положишь туда, например, сосиску — и она у тебя лежит сколько угодно.
— Хм, у меня бы не лежала. Уж я бы с ней живо…
— Сыра хочешь?
— Хо, спрашиваешь!
— Или котлету?
— Или котлету.
— А чего больше?
— Всего побольше. Побольше сыра и котлет побольше. Тебе хорошо живётся — у тебя всё есть.
— Да, не жалуюсь. Хочу — котлеты ем, хочу — кисель пью. Хочу — в окно смотрю. Хочу — на этом, ну, на транзисторе играю.
Едят ли собаки котлеты и сыр? Современные домашние питомцы готовы ими полакомиться, да только хозяева запрещают — только спецкорм! Сами же хозяева не против котлеток с сыром. Приготовить их несложно. Предлагаем рецепт.
Количество продуктов зависит от того, сколько котлеток вы собираетесь налепить и пожарить. Действуйте интуитивно — всё получится.
Какое мясо взять? Сгодится любое нежирное: куриная грудка, свиной окорок, говядина. При желании можно взять и рыбный фарш.
Также понадобятся сыр, сливочное масло, сырые яйца, белый хлеб, немного молока, растительное масло, соль и перец.
Мясо пару раз пропустите через мясорубку вместе с размоченным в молоке белым хлебом. Дополнительно хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем. На полкилограмма мяса понадобится около 100 мл молока и пара небольших ломтей хлеба.
Сформируйте из фарша лепёшки. В центр положите кусочек сливочного масла и натёртый сыр. Сыр можете взять любой, но предпочтительнее твёрдый.
Заверните края и сформируйте котлетки. Окуните их во взбитые яйца и запанируйте в сухарях. Обжарьте до румяной корочки на растительном масле.
В качестве гарнира для таких котлеток подойдёт отварной картофель со сливочным маслом и рубленой зеленью.
Да! И Барбосу, и Бобику крепко досталось от пенсионера за самоуправство.