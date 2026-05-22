Житель Хабаровского края незаконно хранил 319 контейнеров с икрой

Мужчина заявлял, что нашёл икру на берегу Амура и собирался найти её законных владельцев.

Источник: Комсомольская правда

В Николаевском районе вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте водных биологических ресурсов. 51 летний житель посёлка Чныррах хранил у себя дома 319 контейнеров (объёмом 0,5 л каждый) с икрой осетровых рыб, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Мужчина заявлял, что нашёл икру на берегу Амура и собирался найти её законных владельцев, однако следствие опровергло эту версию. Ранее судимый фигурант признан виновным по статье о незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов.

Суд назначил наказание в виде 1 года и 4 месяцев принудительных работ с удержанием 20% зарплаты. Приговор вступил в законную силу.

