Судна под флагом Боливии исчезли в акватории Персидского залива

Два судна исчезли с радаров в Персидском заливе. Они перестали выходить на связь, однако сигналов бедствия не поступало. Такой информацией поделились в пресс-службе Генеральной компании иракских морских портов, транслирует INA.
Как поясняется, судна следовали под флагом Боливии. Компания получила соответствующие письма от органов безопасности ряда портов Персидского залива и владельцев суден. Они попросили предоставить какие-либо уточняющие сведения о местоположении пропавших судов.
«Морское управление и специальные центры поиска и спасения в иракских территориальных водах не получали никаких сообщений или сигналов бедствия от двух судов, которые ходят под флагом Боливии, и они не заходили в иракские территориальные воды», — говорится в сообщении.
