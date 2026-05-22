Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ предложили изменить размер платы за общежитие

В Госдуме хотят связать плату за общежитие со стипендией.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость студенческого общежития следует ограничить 10% от стипендии. С подобным предложением выступили парламентарии Госдумы РФ.

«Крайне важно сразу же после начала обучения всех иногородних обеспечить общежитием. Причем стоимость проживания должна быть не более 10% от размера стипендии», — передает слова автора инициативы ТАСС.

В ГД хотят, чтобы при каждом вузе было создано недорогое студенческое жилье.

Парламентарии также высказались о действующем для абитуриентов ограничении, согласно которому можно подавать документы не более чем в пять вузов одновременно. В ГД считают, что вопрос об отмене лимита можно вынести на обсуждение с экспертами, но и пять вузов — немало.

Как ранее сообщал KP.RU, ГД обяжет вузы предоставлять отдельные комнаты в общежитиях студенческим семьям.