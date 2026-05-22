В РФ предложили изменить размер платы за общежитие

Стоимость студенческого общежития следует ограничить 10% от стипендии. С подобным предложением выступили парламентарии Госдумы РФ.
«Крайне важно сразу же после начала обучения всех иногородних обеспечить общежитием. Причем стоимость проживания должна быть не более 10% от размера стипендии», — передает слова автора инициативы ТАСС.
В ГД хотят, чтобы при каждом вузе было создано недорогое студенческое жилье.
Парламентарии также высказались о действующем для абитуриентов ограничении, согласно которому можно подавать документы не более чем в пять вузов одновременно. В ГД считают, что вопрос об отмене лимита можно вынести на обсуждение с экспертами, но и пять вузов — немало.
Как ранее сообщал KP.RU, ГД обяжет вузы предоставлять отдельные комнаты в общежитиях студенческим семьям.