США запретили въезд некоторым иностранцам из-за вспышки Эболы

США на 30 дней запретили въезд для иностранцев трех странах Африки на фоне вспышки Эболы.

Источник: Комсомольская правда

Из-за вспышки Эболы CDC США ввел запрет на въезд в страну для иностранцев, которые за последние 21 день были в ДРК, Уганде или Южном Судане.

«CDC издал приказ о приостановлении въезда в Соединенные Штаты иностранных граждан, которые находились в Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде или Южном Судане в течение 21 дня до прибытия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу незамедлительно и будет оставаться в силе на протяжении 30 дней.

Граждан США и законных постоянных жителей, вернувшихся из этих стран, после прибытия направят в аэропорт Вашингтон-Даллес для усиленного медосмотра.

По данным NYP, не менее 6 граждан США подверглись воздействию вируса Эбола в Конго. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения оценила риск глобального распространения Эболы как низкий.

