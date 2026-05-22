США запретили въезд некоторым иностранцам из-за вспышки Эболы

«CDC издал приказ о приостановлении въезда в Соединенные Штаты иностранных граждан, которые находились в Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде или Южном Судане в течение 21 дня до прибытия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу незамедлительно и будет оставаться в силе на протяжении 30 дней.
Граждан США и законных постоянных жителей, вернувшихся из этих стран, после прибытия направят в аэропорт Вашингтон-Даллес для усиленного медосмотра.
По данным NYP, не менее 6 граждан США подверглись воздействию вируса Эбола в Конго. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения оценила риск глобального распространения Эболы как низкий.