Жители США опасаются потери работы и роста цен из-за ИИ

Газета The Wall Street Journal сообщила о росте негативного отношения жителей США к развитию искусственного интеллекта. По данным издания, сопротивление внедрению ИИ в стране становится все более заметным.

Как отмечает WSJ, результаты недавних опросов показывают высокий уровень обеспокоенности американцев последствиями распространения новых технологий. В публикации говорится, что опасения связаны прежде всего с возможной потерей рабочих мест, ростом нагрузки на энергосистему и влиянием ИИ на образование.

Отдельное внимание уделяется тревоге родителей, которые считают, что активное использование подобных технологий может негативно отражаться на психическом состоянии детей и процессе обучения.

Издание также пишет, что политологи и социологи называют скорость изменения общественного мнения необычно высокой. По их оценке, тема искусственного интеллекта постепенно превращается в один из факторов политической дискуссии внутри страны.

Кроме того, на настроения американцев, как утверждается, повлияли заявления крупных компаний о сокращениях персонала на фоне внедрения автоматизированных систем и ИИ-решений.

Дискуссии вокруг искусственного интеллекта в США становятся все более масштабными: власти, технологические корпорации и общественные организации обсуждают возможное регулирование отрасли, ограничения для нейросетей и меры по защите рынка труда от последствий автоматизации.

