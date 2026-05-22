В Красноярском крае мужчина разбился насмерть на мопеде

В Иланском в одиночном ДТП погиб 36-летинй мужчина, сообщили в ГАИ Красноярского края.
Все случилось 21 мая днем. Водитель мопеда не справился с управлением и допустил его опрокидывание на проезжей части. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Полицейские установили, что погибший не имел водительских прав, ехал без мотошлема и другой защитной экипировки.
Другие обстоятельства устанавливаются.
