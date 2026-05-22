Рубио объявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA Мореры

США арестовали сестру руководителя кубинской группы компаний GAESA — предприятия, которое ранее попало под американские санкции. Об этом объявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Рад сообщить, что сегодня она была арестована и сейчас находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США», — написал Рубио в соцсети Х.
Адиc Ластрес Морера приходится сестрой исполнительному президенту GAESA — финансового конгломерата, который находится под контролем кубинских военных.
США официально включили GAESA в свои санкционные списки в декабре 2020 года, хотя реально ограничения заработали еще в ноябре 2017 года — после того как госдепартамент внес конгломерат в список запрещенных объектов.