Власти Польши оценили обещание США доставить 5 тысяч американских военных: Навроцкий поблагодарил Трампа

В Польшу, по заявлению президента США Дональда Трампа, прибудет 5 тысяч американских военных. С таким обещанием глава Белого дома выступил 21 мая. Польский лидер Кароль Навроцкий высоко оценил решение Вашингтона. Он горячо поблагодарил Дональда Трампа на страничке в соцсети Х.
Президент Польши сообщил, что возлагает надежды на США по обеспечению безопасности республики. Он отметил, что и сам «стоит на страже» польско-американского союза.
«Благодарю президента Соединенных штатов Дональда Трампа за дружбу по отношению к Польше и за решения, практический эффект которых мы сегодня видим очень отчетливо», — написал Кароль Навроцкий.
Ранее Вашингтон объявил о выводе 5 тысяч своих военных из Германии. Глава немецкого МО Борис Писториус заявил, что это решение не стало для Берлина неожиданностью.