Чернобыльская зона отчуждения стала одним из крупнейших убежищ для диких животных

Чернобыльская зона отчуждения стала одним из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе. К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Авторы работы отметили, что территории с ограниченным присутствием человека способствуют сохранению биоразнообразия и восстановлению популяций животных. Несмотря на радиоактивное загрязнение, зона, непригодная для постоянного проживания людей, со временем стала важной территорией для дикой природы.

— Чернобыльская зона отчуждения как заповедник дикой природы: ограниченный доступ человека повлиял на реколонизацию млекопитающих, — говорится в публикации.

Ученые также обратили внимание, что аналогичную роль могут играть и другие закрытые территории, включая Корейскую демилитаризованную зону.

26 апреля 1986 года на атомной станции в Чернобыле произошла крупнейшая техногенная катастрофа. Спустя 40 лет уроки Чернобыля не забыты, это наша общая и очень близкая драма. О трагедии и ее последствиях — в материале «Вечерней Москвы».