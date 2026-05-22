В Лондоне назвали лауреатов музыкальной премии Айвора Новелло

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Лауреатами британской музыкальной премии Айвора Новелло (Ivor Novello Awards) стали ирландская певица CMAT, английские исполнители Сэм Фендер, Том Йорк, Лили Аллен, Лола Янг, Джордж Майкл, испанка Розалия. Об этом было объявлено на 71-й церемонии вручения наград 21 мая в Лондоне.
Премию за третий студийный альбом Euro-Country (2025) получила 30-летняя исполнительница CMAT (Сиара Мэри-Элис Томпсон). Автором песен года жюри признало английского музыканта Сэма Фендера. Шотландский музыкант Джейкоб Алон был отмечен сразу двумя наградами — как восходящая звезда и как автор музыки и текста к композиции Don’t Fall Asleep с его дебютного альбома In Limerence (2025). Награду за самую часто исполняемую или транслируемую композицию получила Лола Янг за песню Messy. Международным артистом года стала испанка Розалия.
Почетной премии за выдающийся вклад в музыку спустя почти 10 лет после смерти был удостоен британский певец Джордж Майкл (настоящее имя — Георгиос Кириякос Панайоту). Мировую известность сын иммигрантов с Кипра обрел в начале 1980-х, когда начал выступать в составе группы Wham! Награду за Майкла получил его партнер по группе Эндрю Риджли.
Также премию за выдающийся вклад в музыку вручили фронтмену основанной в Оксфорде группы Radiohead Тому Йорку. Ранее награды в этой категории получали такие музыканты, как Пол Маккартни, Кейт Буш, Брюс Спрингстин, Эндрю Ллойд Уэббер. Первым же президентом Ivor Novello Award был избран Элтон Джон.
Музыкальная награда была учреждена в 1955 году.