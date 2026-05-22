В Лондоне назвали лауреатов музыкальной премии Айвора Новелло

Премию за третий студийный альбом Euro-Country (2025) получила 30-летняя исполнительница CMAT (Сиара Мэри-Элис Томпсон). Автором песен года жюри признало английского музыканта Сэма Фендера. Шотландский музыкант Джейкоб Алон был отмечен сразу двумя наградами — как восходящая звезда и как автор музыки и текста к композиции Don’t Fall Asleep с его дебютного альбома In Limerence (2025). Награду за самую часто исполняемую или транслируемую композицию получила Лола Янг за песню Messy. Международным артистом года стала испанка Розалия.