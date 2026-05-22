Количество авиарейсов по Хабаровскому краю увеличат на 15% в 2026 году

В Хабаровском крае количество внутренних рейсов увеличат в 2026 году. Согласно программе, авиакомпании осуществят почти 2,5 тысячи перелетов, что на 330 больше по сравнению с прошлым годом. Частота рейсов по ключевым направлениям нарастили по поручению губернатора Дмитрия Демешина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Число перевозок в село Богородское увеличили до трех в неделю: рейсы осуществляют по понедельникам, средам и пятницам. Авиакомпании стали чаще отправлять самолеты из Хабаровска в Охотск, дополнительные рейсы осуществляют на выходных. Всего «Хабаровские авиалинии» запланировали 300 перелетов по данному направлению, что на 39 больше прошлогодних показателей.
— Особое внимание уделяем рейсам в Чегдомын. В условиях проведения ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе рабочего поселка, ведомством совместно с АО «Хабаровские авиалинии» проработан вопрос организации вертолетных перевозок. Сейчас рейсы выполняются еженедельно по понедельникам и пятницам. Такая схема сохранится до октября включительно, — рассказали в краевом Минтрансе.
Дополнительные рейсы пустят из краевой столицы в Советскую Гавань и Николаевск-на-Амуре, число которых увеличат на 39 и 92 соответственно.
С января 2026 года появился новый маршрут Николаевск-на-Амуре — рабочий поселок Лазарев. «Авиакомпания Тайга» работает над организацией промежуточного пункта посадки в селе Сусанино Ульчского района, где сейчас готовят посадочную площадку. В мае стартовали перелеты Охотск — Нелькан — Джигда, которые осуществляет «Дальнереченск Авиа» при помощи отечественных вертолетов Ми-8.
— В декабре 2025 года за счет средств краевого бюджета приобретен самолет Ан-24, который в настоящее время проходит процедуру продления сертификата летной годности, после чего будет эксплуатироваться на местных воздушных линиях, — сообщили в министерстве транспорта Хабаровского края.
Все вышеперечисленные маршруты попадают под программу субсидирования билетов. Часть их стоимости оплачивается из краевого бюджета, что позволяет пассажирам летать по сниженным тарифам.
Льготные рейсы при перелетах в Хабаровск и Николаевск-на-Амуре организованы для жителей Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко. Для взрослых субсидированный билет обойдется в 4,5 тысячи рублей, а для детей от 2 до 12 лет — 3 тысячи рублей.
В 2025 году список граждан, которые могут получить льготы при покупке авиабилетов, пополнили многодетные семьи. Для молодежи и людей пожилого возраста есть специальный тариф, который в 2 раза дешевле субсидированного.