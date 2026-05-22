Пока вы спали: новая вакцина, мошенничество на 168 рублей, замуж в 9 лет, зубы д'Артаньяна

Первая российская вакцина против менингококка будет показана к применению с трех месяцев. Бастрыкин требует доклад по делу жительницы Воронежа, скрывшей 168 рублей дохода. В Нидерландах задержали археолога Вима Дейкмана по подозрению в сокрытии останков мушкетера д’Артаньяна. В Афганистане хотят разрешить выдавать девочек замуж с 9 лет. Об этом и многом другом читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока.
Официально.
Путин обсудит с кабмином поддержку бизнеса.
Президент России Владимир Путин 22 мая посвятит день вопросам государственного управления. В графике главы государства совещание с членами правительства, а также встреча с выпускниками программы «Время героев». Кроме того, в рамках совещания — а оно пройдет по видеосвязи — Путин примет участие в открытии новых объектов детского отдыха.
Путин поздравил игроков и тренеров «Локомотива» с завоеванием Кубка Гагарина.
Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина, отметив сплоченность команды. Президент пожелал команде новых спортивных вершин и всего самого доброго. Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина.
Путин после церемонии вручения госнаград пообщался с близкими погибших героев СВО.
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения госнаград отдельно пообщался с родными и близкими награжденных посмертно «Золотой Звездой» Героя России. Торжественная церемония вручения госнаград завершилась традиционным неформальным общением главы государства с награжденными за бокалом шампанского.
В ГД призвали создавать комнаты матери и ребенка в вузах и библиотеках.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») предложил расширить инфраструктуру поддержки молодых семей в России, в том числе создавая комнаты матери и ребенка и детские пространства в молодежных центрах, вузах и библиотеках. По его словам, в молодежном центре Смоленска уже оборудованы детская комната и комната матери и ребенка, а также работают специалисты, которые занимаются с детьми, пока родители учатся или участвуют в мероприятиях. Этот опыт участники совещания назвали примером для других регионов.
ГД может принять законопроект о повышении страховки долгосрочных вкладах в весеннюю сессию.
Госдума может принять законопроект о повышении страховки до 2 млн рублей по долгосрочным вкладам уже в весеннюю сессию, сообщил ТАСС (16+) председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Аксаков отметил, что подобные инициативы уже предлагались и этот законопроект он поддерживает. 21 мая 2026 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил о том, что правительство России подготовило законопроект, согласно которому страховое покрытие по долгосрочным вкладам будет увеличено с 1,4 до 2 млн рублей.
ЦБ понизил курс доллара на 22 мая до 70,79 рубля.
Банк России установил на 22 мая 2026 года официальный курс доллара на уровне 70,7902 рубля, что на 16,07 копейки меньше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 рубль 29,23 копейки, до 83,2746 рубля. Официальный курс юаня понижен на 1,81 копейки, до 10,398 рубля.
В России.
Многодетные семьи смогут получать единое пособие при небольшом превышении дохода.
Многодетные семьи в России теперь могут сохранить единое пособие при превышении среднедушевого дохода до 10%. Соответствующий закон вступает в силу в пятницу. «Для тех [многодетных семей], у кого среднедушевой доход превышает не более чем на 10% прожиточный минимум, начиная с 22 мая Социальный фонд начнет пересмотр отказов в проактивном режиме и, если семья проходит по новым правилам, назначит эту выплату еще на 12 месяцев», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Первую российскую вакцину против менингококка будут вводить с трех месяцев.
Первая российская вакцина против менингококка будет показана к применению с трех месяцев, рассказал РИА Новости (18+) вице-президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский. В четверг он сообщал, что получение регистрационного удостоверения на первую российскую вакцину против менингококка ожидается в августе-сентябре 2026 года. Он добавил, что сейчас идет подъем заболеваемости и смертности от менингококка, каждый год тысячи детей гибнут из-за этой инфекции, которая очень плохо поддается лечению.
Объем чистых инвестиций в лизинг в РФ сократился за 2025 год до 5,4 трлн руб.
Объем чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) и активов, переданных в операционную аренду, в России по итогам 2025 года составил 5,4 трлн рублей, показав сокращение на 12%. Эти данные следуют из аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». В рамках исследования проведено анкетирование 120 лизинговых компаний, совокупный объем чистых инвестиций в лизинг и активов, переданных в операционную аренду, которых составляет порядка 95% всего лизингового рынка.
Рябков: американский бизнес ждет, когда сможет вернуться на рынок РФ.
Американский бизнес по-прежнему заинтересован в присутствии на российском рынке и ждет возможности на него вернуться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Ведомостям» (18+). Он указал на то, что США продолжают проводить санкционную политику в отношении партнеров России, запрещая им покупать доступные российские энергоносители и пресекая возможность сотрудничать в других областях.
Лучшие кинологи страны со служебными собаками приняли участие в чемпионате ФСИН.
В Подмосковье прошел чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов. На площадке встретились команды из 49 территориальных органов ведомства — всего 146 специалистов со своими служебными собаками. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки питомцев.
Бастрыкин требует доклад по делу жительницы Воронежа, скрывшей 168 рублей дохода.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу жительницы Воронежа, обвиняемой в мошенничестве при получении социального контракта. Известно, что фигурантка была зарегистрирована как самозанятая и занималась наращиванием ресниц. В июне 2024 года ей одобрили социальный контракт как малоимущей, чтобы она могла открыть профильный кабинет. По словам девушки, в июне 2025 года срок действия соглашения закончился, а чиновники признали его условия полностью выполненными и претензий не предъявили. Однако в декабре 2025 года против неё возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, в течение трёх месяцев она скрыла доход на сумму 168 рублей.
Пропавшая под Тулой трехлетняя девочка более 12 часов провела одна в лесу.
Стали известны подробности чудесного спасения трехлетней девочки, которая накануне бесследно исчезла в Тульской области. Малышка пропала во время прогулки. Ее искали сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры. Больше 12 часов она оставалась один на один с природой — в лесу. Туда девочка пошла гулять… 20 мая трехлетняя девочка, как обычно, гуляла возле дома вместе с соседскими детьми. Они часто скатывались вниз по этой горке. Вероника тоже решила прокатиться на беговеле. Но не вписалась в поворот и упала. Вернуться домой сама она уже не смогла. Вероника попыталась найти свой дом. Но, видимо, перепутала стороны и ушла в глубину леса.
Американская девочка с «маской Бэтмена» снова прилетела в Россию ради операции.
Девочка из США Луна Феннер, родившаяся с гигантским пятном на лице, в третий раз приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения. Из-за внешнего сходства с тёмной маской супергероя девочку в Сети называли ребёнком в «маске Бэтмена». В США родителям предложили сложную программу операций, которую семья сочла трудновыполнимой. Позже лечение начали российские врачи: в октябре 2021 года краснодарские медики провели шестую процедуру по удалению родимого пятна. В апреле 2024 года семья впервые приехала в Санкт-Петербург для продолжения курса в частной клинике. Затем лечение продолжилось летом 2025 года.
В мире.
В Белоруссии заявили, что Литва открыла воздушное пространство для БПЛА Украины.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович считает реакцию властей Литвы на инциденты с беспилотниками «пиаром и безумием». В среду белорусские военные уведомили балтийскую республику о том, что в ее сторону, предположительно, летит БПЛА. В восточных районах Литвы и в столице была объявлена воздушная тревога. Руководство страны было сопровождено в убежище. Остановилось движение поездов и самолетов. Закрылись крупные торговые центры. Больницы, школы были эвакуированы. Тревога продлилась около двух часов.
В Китае пожизненно отстранили от футбола 17 человек за взятки.
Китайская футбольная ассоциация пожизненно отстранила от футбольной деятельности 17 человек за подкуп и манипулирование результатами матчей. Дисквалификации на сроки до пяти лет получили еще 48 человек.
Президент Нигерии опроверг слухи о намерении переименовать страну.
Президент Нигерии Бола Тинубу опроверг наличие планов изменить название страны на Соединенные Штаты Нигерии и отменить мусульманское право на севере. Об этом говорится в заявлении администрации главы государства. Администрация президента призвала нигерийцев не обращать внимания на подобные слухи, распространяемые лицами, заинтересованными в дестабилизации и беспорядках.
Представитель Народного собрания Болгарии призвал снять санкции с РФ.
Наложенные на Россию санкции необходимо снять, считают в Болгарии, и наладить сотрудничество между странами. Об этом сообщил журналистам депутат Народного собрания Республики Болгария, представитель политической партии «Возрождение» Ангел Георгиев в ходе вторых международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности, которые проходят в Перми.
Италия потребовала санкций против Израиля за издевательства над активистами.
Италия направила в Брюссель официальный запрос о введении ограничительных мер против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Причиной послужила видеозапись, на которой запечатлены унизительные действия в отношении пропалестинских активистов флотилии «Сумуд». После публикации и разгоревшегося скандала премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала от Израиля извинений, а МИД страны вызвал израильского посла. Такое же решение приняла Франция.
WP: США потратили 50% своих перехватчиков THAAD на оборону Израиля.
США израсходовали половину своего арсенала перехватчиков комплексов противоракетной обороны THAAD на защиту Израиля в ходе активной фазы военной операции против Ирана. Об этом сообщила газета The Washington Post (18+). Ссылаясь на предоставленные ей закрытые оценки американского военного ведомства, она уточнила, что Соединенные Штаты использовали более 200 перехватчиков системы THAAD на оборону Израиля. Кроме того, США применили для защиты Израиля свыше 100 ракет-перехватчиков SM-3 и SM-6, которые были выпущены с американских кораблей в восточной части Средиземного моря. При этом Израиль использовал менее 100 перехватчиков системы Arrow и около 90 — David’s Sling.
У побережья Греции обнаружен украинский безэкипажных катер.
Глава минобороны Греции Никос Дендиас потребовал извинений от Киева после того, как у берегов греческого острова Лефкада в Ионическом море был обнаружен украинский безэкипажных катер, начиненный взрывчаткой, сообщает в четверг британское издание The Guardian (18+). По данным газеты, Дендиас заверил, что обследование катера указало на его принадлежность Украине, и что он был реально опасен.
В Еврокомиссии ответили на предложение Украине признать потерю территорий ради вступления в ЕС.
Евросоюз поддерживает вступление Украины в пределах ее «международно признанных границ», заявил «Известиям» (18+) официальный представитель Еврокомиссии (ЕК). Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине, возможно, придется смириться с утратой части территории ради перспективы вступления в ЕС.
Фицо выступил против предоставления Украине статуса «ассоциированного члена» ЕС.
Глава словацкого правительства Роберт Фицо высказался об инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца, предлагавшего предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза. Как информирует издание Dennik (18+), Фицо дал отрицательный ответ на это предложение. По его мнению, Украина не соответствует обязательным требованиям Евросоюза.
Во Франции раскритиковали идею предоставления Киеву особого статуса в ЕС.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 21 мая резко раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Киеву статус «ассоциированного члена» Евросоюза. По его словам, нового статуса, который предложил Мерц, сейчас нет в договорах ЕС. Политик также заявил, что применение к Украине оговорки о взаимной обороне может привести к конфликту с Россией. Кроме того, он выступил против доступа Киева к европейским фондам и заявил, что это приведет к финансовым потерям для стран ЕС.
Бизнесмен Цукерман вслед за Миндичем подал на Зеленского в суд из-за санкций.
Украинский бизнесмен Александр Цукерман, фигурирующий в коррупционном скандале вокруг Тимура Миндича, подал в суд иск об отмене санкций, введенных против него Владимиром Зеленским. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее аналогичный иск подал Миндич. В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (НАБУ и САП) объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с Миндичем. Он покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.
Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии.
Владимир Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес властей Белоруссии после слов президента республики Александра Лукашенко о том, что Минск не намерен втягиваться в конфликт на Украине. Ранее в Киеве сообщали об усилении военного контингента у границы с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск не собирается втягиваться в конфликт на Украине, но страна может быть втянута в войну в случае агрессии.
Это интересно.
Астрономы проследили за формированием и исчезновением облаков на «горячем юпитере».
Международный коллектив астрономов впервые проследил за тем, как в атмосфере «горячего юпитера» у одной из звезд в созвездии Микроскопа возникают и исчезают экзотические облака, состоящие из паров и расплавленных капель силиката магния. Такое открытие существенно расширило представления ученых о свойствах атмосфер этих раскаленных газовых гигантов, сообщила пресс-служба Университета Джонса Хопкинса.
Археолог спрятал у себя зубы д’Артаньяна.
В Нидерландах задержали археолога Вима Дейкмана по подозрению в сокрытии останков мушкетера д’Артаньяна. Дейкмана задержали дома 20 мая. В начале он отказался говорить с полицией, однако после того, как археолог все рассказал, его отпустили. Подозреваемым мужчина остается до сих пор. По версии следствия, археолог утаил от властей два зуба и фрагмент кости мушкетера, чтобы провести свой ДНК-тест. Долгое время считалось, что место захоронения д’Артаньяна утеряно. Однако находка изменила подход к истории легендарного мушкетера.
Маск планирует вживлять математические чипы в человеческий мозг.
Компания Neuralink сможет в будущем создать математический сопроцессор для человеческого мозга. Об этом 21 мая заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X (18+). Так предприниматель прокомментировал пост другого пользователя о том, что технологии скоро обгонят людей в сфере математики. Ранее, 2 января, Маск анонсировал начало массового производства мозговых имплантов в 2026 году. В июле 2024 года сообщалось, что первый в мире человек с мозговым имплантом компании Neuralink Нолан Арбо выразил восхищение эффективностью работы устройства.
PRSB: Чернобыльская зона стала крупнейшим убежищем для диких животных в Европе.
Чернобыльская зона отчуждения превратилась в одно из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие результаты своего исследования 20 мая в журнале Proceedings of the Royal Society (18+). Авторы работы отметили, что территории с ограниченным присутствием человека могут способствовать сохранению биоразнообразия и восстановлению популяций животных. По словам исследователей, Чернобыльская зона, непригодная для постоянного проживания людей из-за радиоактивного загрязнения, со временем стала важной территорией для восстановления дикой природы.
В Афганистане хотят разрешить выдавать девочек замуж с 9 лет.
В Афганистане снизили возраст для вступления в брак для девочек, сообщает The Times (18+). По данным издания, теперь выдавать замуж можно с наступлением половой зрелости (согласно старейшей суннитской школе исламского права, это 9 лет). Молчание девочки интерпретируется как согласие на брак. А те, кого выдали замуж до достижения половой зрелости, могут аннулировать брак только через суд и только при определённых условиях — если опекуны будут признаны жестокими, психически неполноценными или морально разложившимися.