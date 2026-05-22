Пока вы спали: новая вакцина, мошенничество на 168 рублей, замуж в 9 лет, зубы д'Артаньяна

Стали известны подробности чудесного спасения трехлетней девочки, которая накануне бесследно исчезла в Тульской области. Малышка пропала во время прогулки. Ее искали сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры. Больше 12 часов она оставалась один на один с природой — в лесу. Туда девочка пошла гулять… 20 мая трехлетняя девочка, как обычно, гуляла возле дома вместе с соседскими детьми. Они часто скатывались вниз по этой горке. Вероника тоже решила прокатиться на беговеле. Но не вписалась в поворот и упала. Вернуться домой сама она уже не смогла. Вероника попыталась найти свой дом. Но, видимо, перепутала стороны и ушла в глубину леса.