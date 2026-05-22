В Хабаровском крае 19 летний студент перевёл мошенникам 180 тыс. рублей за интим услуги

В Комсомольске на Амуре 19 летний студент потерял более 180 тысяч рублей, став жертвой мошенников, которые предлагали интимные услуги через сайт, сообщает пресс-служба полиции Комсомольска-на-Амуре. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Молодой человек совершил первоначальный платёж на указанном ресурсе. Затем «администратор» сайта заявил о технических неполадках и попросил повторить платёж через банкомат. Эта схема повторялась 14 раз подряд. В результате общая сумма переведённых средств превысила 180 тысяч рублей. После того как неизвестный начал угрожать студенту, тот обратился в полицию.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Проводятся необходимые следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению.
