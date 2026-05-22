Посол Хоуэри: Трамп отказался от идеи захвата Гренландии военным путем

Американский лидер Дональд Трамп больше не рассматривает применение силы для присоединения Гренландии к США. Он отказался от такой идеи. Об этом рассказал американский посол в Дании Кеннет Хоуэри, транслирует радиостанция KNR.
Он уведомил об оптимистичном настрое в отношении переговоров по Гренландии. Посол сообщил, что рабочая группа сможет найти решение, которое учтет и опасения Дональда Трампа, и интересы местных жителей острова и Дании.
«Президент больше не рассматривает применение силы… Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы», — сказал Кеннет Хоуэри.
Между тем продолжаются переговоры между США и Ираном об установлении прочного мира. Стороны пока не заключили соглашение. Однако, по данным Reuters, их позиции сблизились. Остается всего два нерешенных вопроса.