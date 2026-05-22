Власти изучат опасность праворульных машин на российских дорогах

Министерство транспорта России совместно с Министерством внутренних дел России, Министерством промышленности и торговли России и НАМИ проведут исследование рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ.
Согласно плану, результаты исследования должны быть представлены в правительство до 2028 года. Кроме того, ведомствам поручено изучить вопрос о необходимости специальных программ подготовки водителей для управления праворульными автомобилями в регионах, где такие машины широко распространены.
Доклад по теме обучения водителей должен быть подготовлен до 2027 года при участии Минпросвещения, МВД и Минпромторга.
Как отмечается, эти меры включены в план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036-го.
Следует отметить, что праворульные автомобили особенно распространены в регионах Дальнего Востока и Сибири, куда традиционно ввозится большое количество машин из Японии, поэтому любые изменения регулирования в этой сфере могут затронуть значительную часть регионального автопарка.
