Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти изучат опасность праворульных машин на российских дорогах

Министерство транспорта России совместно с Министерством внутренних дел России, Министерством промышленности и торговли России и НАМИ проведут исследование рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля.

Министерство транспорта России совместно с Министерством внутренних дел России, Министерством промышленности и торговли России и НАМИ проведут исследование рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ.

Согласно плану, результаты исследования должны быть представлены в правительство до 2028 года. Кроме того, ведомствам поручено изучить вопрос о необходимости специальных программ подготовки водителей для управления праворульными автомобилями в регионах, где такие машины широко распространены.

Доклад по теме обучения водителей должен быть подготовлен до 2027 года при участии Минпросвещения, МВД и Минпромторга.

Как отмечается, эти меры включены в план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036-го.

Следует отметить, что праворульные автомобили особенно распространены в регионах Дальнего Востока и Сибири, куда традиционно ввозится большое количество машин из Японии, поэтому любые изменения регулирования в этой сфере могут затронуть значительную часть регионального автопарка.

Читайте также: Жители США опасаются потери работы и роста цен из-за ИИ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше