Стала известна средняя цена выпусконого в школе в 2026 году

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выпускной одиннадцатиклассника в этом году в среднем обойдется россиянам в 44−46 тысяч рублей — эта сумма учитывает как сбор на организацию праздника, так и траты на покупку наряда, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«В этом году родителям девятиклассников на праздник и наряды придется потратить в среднем 32−33 тысячи рублей, родителям одиннадцатиклассников — 44−46 тысяч», — показал опрос 3000 респондентов, который провела компания.
Его участников спросили, сколько денег собирают в школе на проведение выпускного вечера в этом году, а также сколько денег планируется потратить или уже потрачено на выпускной наряд ребенка.
Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9-го класса достиг 15 тысяч рублей, а для 11-го класса — 22 тысяч рублей. При этом каждый восьмой родитель (12%) сообщил, что 9-е классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше — 7%.
В Москве суммы выше: в среднем 17 тысяч и 25 тысяч рублей, соответственно. Санкт-Петербург ближе к общероссийским показателям: 15 тысяч рублей за выпускной девятиклассника и 23 тысячи — одиннадцатиклассника.
Отдельная строка бюджета — выпускной наряд. В среднем по России одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18,1 тысячи рублей, для дочери — в 17 тысяч рублей. В 11-м классе ситуация меняется — наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 22,1 тысячи рублей, на девушек — 23,5 тысячи рублей.
При этом каждый пятый родитель сына-девятиклассника (22%) не покупает специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 18%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 17% среди родителей юношей и 12% среди родителей девушек.