Добросовестных покупателей жилья в России хотят дополнительно защитить

Внести поправки в Гражданский кодекс РФ и закон о государственной регистрации недвижимости предложили депутаты Госдумы России. Парламентарии предлагают меры по защите добросовестных покупателей, которые остались без жилья и денежных средств после того, как продавцы объявили, что сделку они совершили под воздействием мошенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Депутаты предложили внести в Гражданский кодекс РФ пункт, согласно которому в случае признания судом сделки по отчуждению недвижимости недействительной, прежние владельцы могут вернуть помещение только после того, как покупатель получит обратно свои деньги в полном объеме.
В 58-ю статью закона о государственной регистрации недвижимости предложили добавить пункт, согласно которому в случае аннулирования сделки регистрация недвижимости по решению суда возможна при документальном подтверждении того, что деньги возвращены покупателю.
Предложенные инициативы, по мнению авторов законопроекта, помогут повысить стабильность рынка недвижимости и уровень доверия граждан к институту государственной регистрации прав.