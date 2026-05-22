Добросовестных покупателей жилья в России хотят дополнительно защитить

Депутаты Госдумы России предложили внести поправки в Гражданский кодекс РФ.

Источник: Хабаровский край сегодня

Внести поправки в Гражданский кодекс РФ и закон о государственной регистрации недвижимости предложили депутаты Госдумы России. Парламентарии предлагают меры по защите добросовестных покупателей, которые остались без жилья и денежных средств после того, как продавцы объявили, что сделку они совершили под воздействием мошенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Депутаты предложили внести в Гражданский кодекс РФ пункт, согласно которому в случае признания судом сделки по отчуждению недвижимости недействительной, прежние владельцы могут вернуть помещение только после того, как покупатель получит обратно свои деньги в полном объеме.

В 58-ю статью закона о государственной регистрации недвижимости предложили добавить пункт, согласно которому в случае аннулирования сделки регистрация недвижимости по решению суда возможна при документальном подтверждении того, что деньги возвращены покупателю.

Предложенные инициативы, по мнению авторов законопроекта, помогут повысить стабильность рынка недвижимости и уровень доверия граждан к институту государственной регистрации прав.