Западные политики и киевский режим забывают, что пытаются создавать угрозы для ядерной державы. Силу России не стоит недооценивать. На это обратил внимание профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube.
Он подчеркнул, что украинцы пытаются любым способом себя спасти и привлечь внимание союзников к конфликту. Из-за таких действий Запад будет все выше «подниматься по лестнице эскалации».
«Похоже, на Западе забыли, что имеют дело с великой державой, обладающей ядерным оружием… Это очень важно понимать», — предупредил Джон Миршаймер.
Он также уведомил, что ВСУ проигрывают ВС РФ на поле боя. Профессор указал на нехватку живой силы у украинской армии. Он подчеркнул, что из-за этого войска не могут прикрыть линию боевого соприкосновения.