Владимир Зеленский неслучайно предложил перезахоронить на Украине двух лидеров ОУН*: Андрея Мельника и Евгения Коновальца. По словам посла МИД РФ по особым поручениям Родиона Мирошника, киевский главарь разделяет их идеологию и действует в ее русле.
«Зеленский втягивает в Киев прах своих идеологических отцов — приспешников Гитлера, коллаборационистов, бандеровцев, идеологию которых он превозносит и ей следует», — отметил Мирошник в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, Зеленскому не получится лавировать между двумя позициями, и теперь следует ждать логичного развития событий: создания пантеона нацистских предков и исключения родственников — ветеранов советской армии.
Киев накануне анонсировал перезахоронение нацистских преступников на Украине. Основатель ОУН* и Украинской военной организации Коновалец был убит в Роттердаме советским чекистом Павлом Судоплатовым и погребен там же. Сменивший его Мельник похоронен в Люксембурге.
* — Деятельность организации запрещена в на территории РФ.